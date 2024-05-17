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الجمعة 17 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مواجهة بين نتنياهو وبن غفير بالكابينت بشأن مساعدات غزة

نتنياهو وبن غفير
نتنياهو وبن غفير
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قالت صحيفة معاريف إن اجتماع الكابينت شهد أمس الخميس مواجهة حادة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن بن غفير طالب نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت إثر مغادرته اجتماع أمس أثناء حديث بن غفير.

و فى سياق متصل  أفادت القيادة المركزية الأمريكية، تحرك شاحنات تحمل مساعدات إنسانية  إلى الشاطئ عبر رصيف بحري مؤقت في غزة.

وكشفت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتهم العاملة في الرصيف المؤقت لم تصل إلى شاطئ غزة.

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