وزير الاتصالات: 40 مليون دولار استثمارات جذبتها شركات ناشئة احتضانها مركز إبداع مصر

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى افتتاح فعاليات النسخة الحادية عشر من قمة رايز أب 2024 RiseUp Summit المنعقدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 16 - 18 مايو فى المتحف المصرى الكبير بمشاركة أكثر من 250 متحدث وأكثر من 150 شركة ناشئة.

وفى كلمته أكد الدكتور عمرو طلعت أن ملف ريادة الأعمال لا يقتصر فقط على وزارة بعينها بل هو توجه لدى كافة جهات الدولة التى تتكاتف لدعم ومساندة ريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة؛ موضحا استراتيجية الوزارة لدعم الشركات الناشئة العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال 4 ركائز رئيسية وهى توفير المهارات الرقمية التى تتطلبها الشركات الناشئة، وبناء قدرات رواد الأعمال، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، والترويج لثقافة ريادة الأعمال.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمام الدولة ببناء القدرات والتى تعد قوام صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التوسع فى كل مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية حيث ارتفعت موازنة التدريب بالوزارة خلال 5 سنوات 34 مرة لترتفع من 50 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019 إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي؛ كما ارتفع عدد المتدربين 100 مرة ليرتفع من 4 الاف متدرب إلى 400 ألف متدرب.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يجرى توفير برامج لتدريب رواد الأعمال من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية لتمكينهم من اكتساب مهارات تقنية واقتصادية وتسويقية ومالية تمكنهم من بناء حلول تقنية وتسويقها واختيار الأسواق وتسعير المنتجات التى توفرها شركاتهم وتحقيق أرباح ؛ موضحا أن مراكز إبداع مصر الرقمية بدأت بعدد 3 مراكز ووصلت حتى الآن إلى 20 مركزا ومستهدف الوصول خلال العام المالى المقبل إلى مركز بكل محافظة؛ مشيرا إلى أنه يجرى تنظيم محافل للتشبيك بين الشركات الناشئة والمستثمرين داخل المراكز؛ لافتا إلى انه خلال العامين الماضيين نجحت 40 شركة ناشئة فى مركزى إبداع مصر الرقمية فى القاهرة والجيزة فى جذب استثمارات بقيمة 40 مليون دولار؛ كما جرى احتضان أكثر من 55 شركة ناشئة فى مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة والتى شملت تخفيض رأس مال إنشاء شركات الشخص الواحد من 50 ألف جنيه إلى 1000 جنيه؛ وتأسيس شركات مقراتها افتراضية، والعمل على بناء منصة رقمية لتأسيس الشركات عن بُعد؛ موضحا انه جرى البدء فى نظام القوائم البيضاء للشركات الناشئة العاملة فى مجال التصميم الإلكترونى والدوائر لتيسير إجراءات استيراد المكونات الإلكترونية.

وعلى هامش فعاليات القمة جرى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة "رايز أب"، بهدف تحفيز ريادة الأعمال وتعزيز استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى مختلف القطاعات.

وقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و عبد الحميد شرارة المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رايز أب.

وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز ريادة الأعمال القائمة على الإبداع التكنولوجى فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، من خلال ثلاثة برامج رئيسية أولها برنامج خاص بدعم الشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى على المستوى المحلى والأفريقى وذلك تحت عنوان برنامج ثورة الذكاء الاصطناعى AI Revolution (AIR) والذى يتضمن ثلاثة برامج فرعية وهى برنامج مسرع الأعمال لدعم الشركات الناشئة وربطها بالموارد اللازمة للتوسع. والبرنامج الثانى خاص بإطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعى وهى أول أكاديمية من نوعها للذكاء الاصطناعى تهدف إلى اتساق التطوير والتعلم فى مجال الذكاء الاصطناعى مع المعايير العالمية، وأخيرا برنامج خاص بالفعاليات المتخصصة وعقد قمة متخصصة على الذكاء الاصطناعى لتلبية جميع متطلبات الباحثين فى مجال الذكاء الاصطناعى.

فيما يعقد البرنامج الثانى لمذكرة التفاهم تحت عنوان صندوق الأموال ويعمل على إتاحة التمويل اللازم لدعم نمو النظام البيئى لريادة الأعمال فى مصر، بينما يعنى البرنامج الثالث بتدريب مؤسسى الشركات الناشئة الجدد عبر الإنترنت على كيفية بدء مشروعاتهم الريادية وشركاتهم الناشئة بفاعلية.

الجدير بالذكر أن فعاليات قمة رايز أب تعقد فى القاهرة سنويًا وتعد هى أكبر قمة للابتكار وريادة الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتضمن العديد من ورش العمل والجلسات التى تناقش العديد من الفرص والتحديات بقطاع ريادة الأعمال فى مصر والشرق الأوسط.