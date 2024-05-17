المركز القومي للمسرح يحتفل بعيد ميلاد الزعيم

يحتفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الذي يحل اليوم الجمعة، الموافق 17 مايو من العام 1940.

وأعد المركز بوسترا احتفالا بعيد ميلاد الزعيم، الذي يعد أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح تاريخ الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري، أطال الله عمره، ومتعنا بمزيد من إبداعاته.

واعتاد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يوميا بالتأريخ لنجوم الفن سواء الراحلين أو ممن ظلوا على قيد الحياة حتى الآن، وذلك بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة.

ولد الفنان عادل إمام في السابع عشر من مايو عام 1940 في حي السيدة عائشة بالقاهرة، لكن تعود أصول عائلته إلى قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي أصبح أيقونة ثقافية في تاريخ مصر الحديثة، إذ حازت أفلامه على طائفة كبيرة من المتابعين.

اشتُهِر الزعيم بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية، في بداية صعوده، فقد لعب دور البطولة في أعمال أكثر جدية ودمج الكوميديا مع الرومانسية.

شارك عادل إمام في العديد من الأعمال في مختلف القنوات الفنية سواء في المسرح أو السينما أو التليفزيون والإذاعة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

ومن أبرز مسرحياته: أنا وهو وهي، أنا فين وانتي فين، شاهد ما شافش حاجة، الواد سيد الشغال، الزعيم، بودي جارد" وغيرها من المسرحيات التي حققت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا.