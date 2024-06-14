الأب هنري بولاد.. رحلة حياة روحانية حافلة بالمحبة والعطاء

أحيت الكنيسة الكاثوليكية اليوم الجمعة ذكرى وفاة الأب هنري بولاد يسوع (Henri Boulad) وهو شخصية بارزة ومعروفة في المجتمع المسيحي الكاثوليكي، وله إسهامات كبيرة في الفكر اللاهوتي والعمل الخيري. وهذه نبذة عن حياته وأعماله:

ولد هنري بولاد في الإسكندرية، مصر، في 28 أغسطس 1931. ينتمي إلى عائلة مسيحية كاثوليكية من أصول لبنانية.

تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس الإسكندرية، وأبدى منذ صغره اهتمامًا بالفلسفة واللاهوت.

التحق بكلية القديس يوسف في بيروت لدراسة الفلسفة واللاهوت، حيث تفوق في دراسته ونال درجة الليسانس في الفلسفة.

تابع دراساته العليا في جامعة غرونوبل بفرنسا، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة.

انضم إلى الرهبنة اليسوعية، وهي من أكثر الرهبانيات الكاثوليكية تأثيرًا وانتشارًا في العالم. رسم كاهنًا في الكنيسة الكاثوليكية، وكرس حياته للخدمة الروحية والتعليم.

نشر الأب هنري بولاد العديد من الكتب التي تناولت موضوعات متنوعة مثل اللاهوت، الروحانية، الفلسفة، والحوار بين الأديان. من أبرز كتبه:

- "نداء إلى العقل": يتناول فيه ضرورة التفكير العقلاني في الأمور الدينية.

- "معنى الحياة": يبحث فيه عن الغايات الروحية والإنسانية للحياة.

شغل منصب مدير منظمة كاريتاس في مصر لفترة طويلة. كاريتاس هي منظمة إنسانية كاثوليكية تعمل على تقديم الدعم والمساعدة للفقراء والمحتاجين. تحت قيادته، نفذت كاريتاس العديد من المشاريع الخيرية في مصر، مثل:

- برامج لتوزيع المواد الغذائية والملابس.

- إنشاء مراكز تعليمية للأطفال المحرومين.

- تقديم الرعاية الصحية المجانية في المناطق الفقيرة.

كان من الداعين النشطين للحوار بين الأديان، وسعى إلى بناء جسور التفاهم والتسامح بين المسلمين والمسيحيين في مصر. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية التي تناولت موضوع الحوار بين الأديان، ومن أبرز جهوده:

- تنظيم لقاءات ومناقشات بين رجال الدين المسلمين والمسيحيين.

- كتابة مقالات وكتب تعزز من قيمة التفاهم والتسامح الديني.

- إشرافه على برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز الفهم المتبادل بين أتباع الديانات المختلفة.

ركز الأب هنري بولاد على أهمية التسامح وقبول الآخر كجزء أساسي من الحياة المسيحية. كان يؤمن بأن الحوار المفتوح والصادق بين الأديان يمكن أن يسهم بشكل كبير في بناء مجتمعات أكثر سلامًا وعدالة.

اعتبر أن التعليم والتوعية هما السبيل الأمثل لتحقيق التفاهم المتبادل بين الأديان، وشدد على ضرورة تضمين موضوعات التسامح والحوار في المناهج التعليمية.

تحدث كثيرًا عن أهمية العلاقة الشخصية مع الله، وأكد على أن الروحانية العميقة والتأمل يمكن أن يعزز من حياة الفرد الروحية والإنسانية.

في كتبه ومقالاته، دعا الناس إلى تبني حياة روحية نشطة ومتأملة، مشيرًا إلى أن الروحانية يمكن أن تكون مصدرًا للقوة والإلهام في مواجهة تحديات الحياة.

حصل الأب هنري بولاد على العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لجهوده في مجال العمل الخيري والديني، والحوار بين الأديان. هذه الجوائز جاءت من مؤسسات دينية واجتماعية مختلفة حول العالم.

بالإضافة إلى كتبه، ألقى الأب هنري بولاد العديد من المحاضرات وشارك في ندوات دولية حول قضايا دينية واجتماعية وإنسانية. كانت محاضراته تتميز بالعمق الفكري والروحاني، وتركز على القضايا المعاصرة التي تواجه الإنسان والمجتمع.

ترك الأب هنري بولاد إرثًا فكريًا وروحيًا غنيًا من خلال كتاباته وأعماله. كان يعتبر من الشخصيات الملهمة في الفكر المسيحي الحديث، وساهم بشكل كبير في تعزيز الفهم المتبادل بين الأديان والعمل من أجل العدالة الاجتماعية.

الأب هنري بولاد يسوع يمثل مثالاً للشخصية الدينية الملتزمة بالخدمة العامة، والتي سعت طوال حياتها لتحقيق الخير والتفاهم بين الناس من مختلف الأديان والخلفيات. أعماله ومساهماته ستظل مصدر إلهام للكثيرين حول العالم.