ترشح آية مدني لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية

أعلن المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ترشح النائبة البرلمانية آية مدني، رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية في حدث تاريخي لتصبح أول سيدة مصرية يتم ترشيحها لهذا المنصب الهام.



وأوضح العريان أن اللجنة الأولمبية الدولية رشحت ثمانية اشخاص (4 سيدات و 4 رجال) ليتم عرضهم على المكتب التنفيذي خلال الاجتماع المقرر إقامته خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وقال إن اللجنة الأولمبية المصرية تدعم بكل قوتها هذا الترشح لتصبح آية مدني أول سيدة مصرية تشغل منصب عضوية اللجنة الأولمبية الدولية والذي شغله من قبل ثلاثة مصريين فقط وهم محمد طاهر باشا ثم الدمرداش توني وكان آخرهم اللواء منير ثابت الذي انتهى ترشحه عام 2015 بعد أن تعدى السن.



يأتي اختيار آية مدني على خلفية سيرتها الذاتية المليئة بالإنجازات الرياضية المصرية والعالمية.

وشغلت النائبة البرلمانية آية مدني عضو مجلس إدارة نادي الشمس عدد من المناصب الرياضية الدولية الهامة على رأسها عضوية لجنتي اللاعبين والتطوير الرياضي باللجنة الأولمبية الدولية لعدة سنوات، إلى جانب توليها منصب رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث في الدورة السابقة، ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، ومثلت مصر خلالها التمثيل المشرف لتنال لقب سفيرة الرياضة المصرية في المحافل الدولية.

كما تم اختيارها ضمن أعضاء اللجنة الخماسية للإشراف على رياضة الملاكمة بالأولمبياد بعد حل الاتحاد الدولي للعبة، بالإضافة إلى إنجازاتها الكبيرة كلاعبة فهي حققت فضية بطولة العالم للكبار بالإضافة إلى تحقيق 11 ميدالية في بطولات العالم للناشئين والشباب في الخماسي الحديث وكانت أصغر فتاة تشارك في الأولمبياد في دورة أثينا 2004 بالإضافة إلى مشاركتها في دورتي بكين 2008 ولندن 2012، وتواصل مدني مشوارها الرياضي المميز على المستوى الإداري.