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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع الإيطالي بعد عطب مفاجئ

طائرة
طائرة
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أوردت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن طائرة كانت تقل وزير الدفاع جويدو كروزيتّو هبطت إضراريا بعد حدوث عطب مفاجئ.

ونقلت الوكالة عن مصادر من قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية القول إن قائد الطائرة وهي من طراز (فالكون 900)، أُرغم الطيار على إجراء هبوط اضطراري بعد حدوث عطب مفاجئ.

وعلمت (أدنكرونوس) من مصادر من قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، أن “الطيار أجبره الدخان الذي ملأ مقصورة القيادة فجأة على القيام بهبوط اضطراري في مطار تشامبينو الداخلي” في ضواحي العاصمة”.

وأوضحت مصادر مطلعة بهذا الشأن للوكالة، أن “الطائرة التي كان الوزير يستقلها، هي نموذج من الجيل الأول”، والذي “كان من المفترض أن يتم إخراجه من الخدمة منذ بعض الوقت”، وبدلًا من ذلك “سيظل جاهزًا للعمل حتى العام المقبل”.

طائرة هبوط اضطراري وزير الدفاع الإيطالي