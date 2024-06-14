رسميًا.. بوروسيا دورتموند يعلن عن مدربه الجديد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الجمعة، تعاقده مع نوري شاهين لتولي تدريب الفريق في الموسم الكروي الجديد، وذلك خلفًا للمدرب الكرواتي إيدين تيرزيتش الذي رحل عن منصبه منذ أيام.

وعاد نوري شاهين إلى بوروسيا دورتموند بعد تجربة قصيرة كمدرب مساعد في منتصف الموسم المنقضي، ليوقع عقدًا يمتد لثلاث سنوات حتى 30 يونيو 2027، مديرًا فنيًا خلفًا للكرواتي تيرزيتش.

ويعد شاهين من أبناء النادي، حيث لعب في صفوفه مرتين، الأولى بين عامي 2005 و2011، والثانية بين عامي 2014 و2018.

وخلال مسيرته مع بوروسيا دورتموند، خاض شاهين 274 مباراة، سجل خلالها 35 هدفًا، وفاز بلقبين للدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.

نوري شاهين مديرًا فنيًا لفريق بوروسيا دورتموند

وأعرب نوري شاهين عن سعادته بتولى تدريب بوروسيا دورتموند، قائلًا: «إنه لشرف عظيم لي أن أكون مدربًا لـ بوروسيا دورتموند. أود أن أشكر جميع المسؤولين في النادي على الثقة بي. أتطلع حقًا إلى عملي في النادي».

وأضاف صاحب الـ35 عامًا: «منذ اليوم الأول، سنفعل كل شيء بالكثير من الطاقة والشغف الكبير لتحقيق أقصى قدر ممكن من النجاح».

ويأمل التركي نوري شاهين في إعادة بوروسيا دورتموند إلى منصات التتويج بعد موسم مخيب للآمال أنهى فيه الفريق في المركز الثالث في الدوري الألماني، وخسر لقب بطولة دوري أبطال أوروبا من ريال مدريد الإسباني.