الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات إلى غزة صار أمرًا شائعًا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن قافلة تحمل مساعدات إنسانية منعت من دخول شمال قطاع غزة، على الرغم من امتلاك جميع الوثائق اللازمة، مضيفة أن هذا أمر شائع.

وأوضح المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، خلال مقابلة مع "بي بي سي" اليوم الجمعة، أنه كان على متن شاحنة ضمن القافلة، وشهد أثناء انتظاره عند نقطة تفتيش قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على صياديْن اثنين من غزة، ما أسفر عن استشهادهما، وادعي جيش الاحتلال أنه سهل دخول المساعدات.

وقال إلدر إن الناس أخبروه أنهم سيكونون: "سعداء إذا كانت هناك غارة جوية على منازلهم في الليل لإنهاء معاناتهم."

وأضاف، في إشارة إلي المدنيين الفلسطينيين، "إنهم يائسون للغاية، محطمون للغاية، لقد فقدوا الكثير من أفراد أسرهم، ولم يتبق لديهم شيء."

وتابع إن مناطق في غزة محرومة من المساعدات، لافتا إلي أن المدنيين الفلسطينيين يعانون من مستويات حادة من سوء التغذية لم يسبق لها مثيل في القطاع.