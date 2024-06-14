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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إمام عاشور يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى فاركو

إمام عاشور
إمام عاشور
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أحرز إمام عاشور هدف التقدم للأهلي في مرمى فاركو باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد برج العرب والمؤجل من الجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز. 

جاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 30 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو. 

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر، لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره فاركو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة فاركو كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات - موديست- رضا سليم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، محمود متولي، رامي ربيعة، كهربا، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، طاهر محمد طاهر.
ويحتل الأهلي المركز الـ 9 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة.

الأهلي وفاركو الدوري الممتاز محمد الشناوي أنتوني موديست