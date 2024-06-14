الشناوي يعود لحراسة المرمى.. موديست يقود هجوم الأهلي أمام فاركو

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر، لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره فاركو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز



ويستضيف ستاد برج العرب، المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي ونظيره فاركو، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن صفوف الأهلي خلال مباراة فاركو كل من، وسام أبو علي إلى جانب بيرسي تاو، بالإضافة إلى أكرم توفيق وعلي معلول بسبب الإصابات.



وقرر مارسيل كولر إعادة محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق الأحمر، بدلًا من مصطفى شوبير الذي قاد الفريق الفترة الماضية، بعد إصابة قائد الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة فاركو كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات - موديست- رضا سليم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، محمود متولي، رامي ربيعة، كهربا، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، طاهر محمد طاهر.

ويحتل الأهلي المركز الـ 9 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة.