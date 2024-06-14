ads
الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشناوي يعود لحراسة المرمى.. موديست يقود هجوم الأهلي أمام فاركو

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر، لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره فاركو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز


ويستضيف ستاد برج العرب، المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي ونظيره فاركو، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن صفوف الأهلي خلال مباراة فاركو كل من، وسام أبو علي إلى جانب بيرسي تاو، بالإضافة إلى أكرم توفيق وعلي معلول بسبب الإصابات.


وقرر مارسيل كولر إعادة محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق الأحمر، بدلًا من مصطفى شوبير الذي قاد الفريق الفترة الماضية، بعد إصابة قائد الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة فاركو كالتالي: 


حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات - موديست- رضا سليم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، محمود متولي، رامي ربيعة، كهربا، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، طاهر محمد طاهر.
ويحتل الأهلي المركز الـ 9 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة.

محمد الشناوي أنتوني موديست الأهلي وفاركو