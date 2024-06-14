جابر كامل يسجل هدف التعادل لفريق فاركو في شباك الأهلي

سجل اللاعب جابر كامل هدف التعادل لفريق فاركو في شباك الأهلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد برج العرب والمؤجل من الجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف جابر كامل في الدقيقة 37 بعد 7 دقائق من هدف التقدم للأهلي الذي سجله إمام عاشور من ضربة جزاء.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر، لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره فاركو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات - موديست- رضا سليم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، محمود متولي، رامي ربيعة، كهربا، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، طاهر محمد طاهر.

ويحتل الأهلي المركز الـ 9 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة.