"فاكر نفسك مين؟".. تفاصيل الشجار بين العسيلي ومسلم

ثارت حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو لمؤدى المهرجانات مسلم، فى حالة شجار مع المطرب محمود العسيلي.

وظهر مسلم فى الفيديو يردد عبارات "بتقل منى قدام خطيبتى"، وهو ما جعل الجمهور والمتابعين فى حالة متابعة للحدث.

وجاءت العبارات من مسلم للعسيلى "والله العظيم لأقول لحمدى بدر، ليرد العسيلي بتتأخر عليا ١٥ سنه فاكر نفسك مين" وسط حالة من محاولة الحضور للفصل بينهما.

وتناقل رواد السوشيال ميديا أن الواقعه تعود إلى جزء من الدعاية لعمل فنى، أو بغرض المزاح لتصدر التريند فيما بينهم.

وانهالت التعليقات من المتابعين مابين من ينتقد تلك الأفعال خاصةً وأنهم ينتمون للفن، وبين من ابدى عدم تصديقه الواقعه وانتقاده لمحاولة البحث عن التريند.

قدم الفنان محمود العسيلي العديد من الأعمال الفنية أبرزها "مجنونة، كان فيه بنت، فرحه"، إلى جانب المشاركة فى فيلم خليج نعمة.