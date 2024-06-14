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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسا وزراء إيطاليا واليابان يرحبان بالتقدم الكبير في التعاون الدفاعي بين البلدين

جيورجا ميلوني وفوميو
جيورجا ميلوني وفوميو كيشيدا
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رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجا ميلوني ونظيرها الياباني فوميو كيشيدا بالتقدم الملحوظ في التعاون بين البلدين في قطاع الدفاع، خلال محادثة غير رسمية استمرت حوالي خمس دقائق.

جاءت هذه المحادثة على هامش قمة مجموعة السبع في إقليم بوليا جنوب شرقي إيطاليا.

وأكد بيان صادر عن السفارة اليابانية في روما، الذي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، أن الزعيمين عبرا عن ترحيبهما بالتقدم الملحوظ في التعاون الدفاعي بين البلدين، بما في ذلك العمل على تطوير الجيل السادس من برنامج الاشتباك الجوي العالمي (Gcap).

وفقًا للبيان، رحب كيشيدا وميلوني بإعلان خطة العمل الإيطالية اليابانية، واتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تنفيذ هذه الخطة. كما اتفقا على بدء مفاوضات رسمية حول اتفاقية الاستحواذ والخدمات المشتركة (Acsa)، التي تسمح للقوات المسلحة في البلدين بتبادل الإمدادات والخدمات بشكل متبادل.

ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء الياباني بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال العام ونصف العام الماضي منذ رفع البلدين مستوى علاقاتهما الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية. واتفق الزعيمان على العمل معًا بشكل وثيق للمضي قدمًا في تطوير العلاقات اليابانية الإيطالية.

ايطاليا اليابان التعاون الدفاعي