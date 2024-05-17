ضبط عاطل يدير ورشة لتصنيع السلاح الأبيض ببنها

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل يدير ورشة لتصنيع السلاح الأبيض بدائرة قسم أول بنها.

وعثر بها على 166 قطعة سلاح أبيض وأدوات التصنيع وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد ورود معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، تفيد قيام عاطل بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مباحث قسم أول بنها وتم مداهمة المكان وألقي القبض على المتهم وبالتفتيش عثر بمسكنه على 166 قطعة سلاح أبيض وأجزاء لأسلحة بيضاء وأدوات التركيب والإصلاح.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.