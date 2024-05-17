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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

انقلبت سيارته.. طلب التحريات فى اصابة الفنان جلال زكى فى حادث مروري

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول اصابة الفنان جلال زكى في حادث مروري بطريق الواحات المتجه لمدينة 6أكتوبر، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، تمهيدًا للاستماع لأقواله عن ملابسات الحادث، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الوقعة. 

البداية بتلقي غرفة عمليات المرور اخطارا، من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات ووقوع مصابين.  

وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، مدعومة بسيارة إسعاف، وتبيَّن العثور على الفنان جلال الزكي، مصابًا بإصابات بالغة، وتم نقله للمستشفى وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انقلبت سيارته طلب التحريات اصابة الفنان جلال زكى حادث مروري بطريق