مطار العريش الدولي يستقبل طائرتي مساعدات من باكستان وروسيا لصالح قطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي اليوم /الجمعة/ طائرتي مساعدات قادمة من باكستان وروسيا لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال مصدر مسئول بمطار العريش الدولي - في تصريح صحفي - إن الطائرة الأولى من باكستان تحمل على متنها 95 طنا من مواد الإغاثة المقدمة من منظمة "CRS" الكاثوليكية للإغاثة، في حين تحمل الطائرة الثانية قادمة من روسيا 30 طنًا من المساعدات.

وأوضح المصدر أنه تم تفريغ شحنة الطائرتين ونقلها بواسطة شاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، استعدادًا لنقلها إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري، وذلك بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأشار المصدر إلى أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت حتى اليوم بلغ 764 طائرة، منها 624 طائرة تحمل مساعدات و140 طائرة تقل وفودًا دولية.

