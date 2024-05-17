دوري أبطال إفريقيا.. مران الأهلي مفتوح لوسائل الإعلام لمده ١٥ دقيقة

يفتح النادي الأهلي مران الفريق الأول لكرة القدم، المقرر له الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت تونس «العاشرة بتوقيت مصر» أمام وسائل الإعلام لمدة ١٥ دقيقة وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي ويقام المران الختامي على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه المباراة.

ويقام المران الختامي على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ السبت على استاد حمادي العقربي الأولمبي بمدينة رادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في العاشرة مساء غدا السبت في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب في الثامنة مساء السبت 25 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق وتقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3