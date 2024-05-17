دوري أبطال إفريقيا.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي اليوم

يعقد ظهر اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

يعقد الاجتماع الفني الساعة ١١ بتوقيت تونس الواحدة ظهرا بتوقيت مصر في أحد الفنادق القريبة من فندق إقامة بعثة الأهلي في تونس، وذلك بحضور خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ السبت على استاد حمادي العقربي الأولمبي بمدينة رادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في العاشرة مساء غدا السبت في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب في الثامنة مساء السبت 25 مايو الجاري بإستاد القاهرة الدولي.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق وتقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3