الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارتين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، غارتين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أضافت مصادر فلسطينية داخل مخيم البريج، أن طيران الاحتلال استهداف منزل لعائلة "عيد" في بلوك 4 بمخيم البريج وسط القطاع.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن هناك وفيات في صفوف الفلسطينيين بقطاع غزة بسبب التهاب الكبد الوبائي نتيجة التلوث وشح المياه النظيفة داخل القطاع.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرية الريحية، جنوب محافظة الخليل، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط منازل المواطنين داخل القرية، كما داهمت قوات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الحلاق" وقام الاحتلال بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عددًا من قنابل الإنارة جنوب مدينة غزة.