أزمة تضرب منتخب مصر قبل المعسكر المقبل

تضرب ازمة جديدة صفوف المنتخب الوطني الاول لكرة القدم بعد حصول العميد علي اسبوع اضافي لموعد معسكر المنتخب.

رفض الاهلي ارسال لاعبيه مبكرا الي معسكر المنتخب بسبب الاجهاد والاصابات في طل التزام المارد الأحمر بنهائي دوري أبطال افريقيا.

من جانبه رفض حسام حسن ايضا انضمام لاعبي الاهلي في الموعد المحدد لانطلاق المعسكر خاصة وانه سعي للحصول علي اسبوع اضافي من اجل العمل بأرتياح ووضع عملية دمج بين اللاعبين لتنفيذها في المباريات.

تدخلت ادارة اتحاد الكرة ووزير الرياضة لانهاء الازمة ولم يتم التوصل لحل حتي الوقت الحالي.

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.