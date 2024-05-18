كوكا يشارك في تعادل ألانيا أمام سامسون سبور بالدوري التركي

شارك المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، المحترف ضمن صفوف ألانيا سبور، في تعادل فريقه أمام سامسون سبور بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سامسون الجديد 19 مايو، في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري التركي.

تواجد كوكا في تشكيل ألانيا سبور الأساسي، وخاض اللقاء حتى الدقيقة 65، بعد استبداله بزميله هوانج أوي جو.

انتهى الشوط الأول بتقدم رفاق كوكا بهدف دون رد، سجله أوغوز أيدين في الدقيقة 14، وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الشوط الثاني في الدقيقة 60 عن طريق ماريوس موانديلمادجي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

انضم كوكا إلى ألانيا سبور في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة، قادمًا من فريق بنديك سبور التركي.

أرقام كوكا مع ألانيا سبور

وسجل كوكا 6 أهداف مع ألانيا سبور وصنع 2 آخرين في بطولة الدوري التركي هذا الموسم، خلال 16 مباراة شارك بها.

بتلك النتيجة، احتل فريق ألانيا سبور المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 51 نقطة، بينما جاء سامسون سبور في المركز الثاني عشر وفي رصيده 43 نقطة.