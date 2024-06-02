"الحوثيون" يعلنون استهداف مدمرة أمريكية وحاملة طائرات

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أمس السبت، أنها نفذت ست عمليات استهدفت حاملة طائرات ومدمرة أمريكية وسفنا في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وقالت الجماعة إن العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات "أيزنهاور" شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والمسيرات.

واستهدفت الجماعة أيضا مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من المسيرات، مضيفة أنها "حققت إصابة مباشرة".، بحسب وسائل إعلام دولية.

وشددت الجماعة على مواصلة عملياتها العسكرية حتى وقف "العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وكان الجيشان الأمريكي والبريطاني قد قالا إنهما شنا غارات على أهداف للحوثيين في اليمن الخميس الماضي في إطار جهود ردع الجماعة عن مواصلة استهداف الملاحة في البحر الأحمر.