كوكا يقود تشكيل ألانيا أمام سامسون سبور في الدوري التركي

أعلن فتحي تقي، المدير الفني لفريق ألانيا سبور، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سامسون سبور، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري التركي.

يحل فريق ألانيا سبور، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره سامسون سبور بملعب سامسون الجديد 19 مايو، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كوكا تشكيل ألانيا سبور أمام سامسون سبور، ليواصل حجز مكانه أساسيًا بعد انضمامه إلى الفريق على سبيل الإعارة من بنديك سبور في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسجل كوكا 6 أهداف مع ألانيا سبور وصنع 2 آخرين في بطولة الدوري التركي هذا الموسم، خلال 15 مباراة شارك بها.

ويحتل ألانيا سبور المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 50 نقطة، بينما يأتي سامسون سبور في المركز الثاني عشر وفي رصيده 42 نقطة.

تشكيل ألانيا سبور لمواجهة سامسون سبور