61 ألف طالب يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ غدًا

تبدأ غدًا الأحد ، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ ، في 343 لجنة، بحضور 61 ألف و319 طالبا وطالبة، بعد أن أنهت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة استعداداتها في 3 قطاعات تعليمية تضم 13 إدارة تعليمية.

وكان الدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، قد عقد اجتماعاً مع قيادات التعليم بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية، ومع رؤساء اللجان، لمراجعة اللمسات الأخيرة، لسير عملية الامتحانات، ومراجعة كافة التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

وتبدأ أعمال الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحاً، حيث انتهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل الوزارة، ومتابعة الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، من الاستعدادات لاستقبال الطلاب.

وأكد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم تجهيز أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية داخل كنترولات القطاعات الثلاثة للشهادة الإعدادية العامة ( قطاع كفرالشيخ- قطاع دسوق- قطاع الحامول )، ويضم قطاع كفرالشيخ 124 لجنة، وقطاع دسوق يضم 122 لجنة، وقطاع الحامول يضم 97 لجنة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 439 طالب وطالبة.

وأضاف الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، تم الانتهاء من كافة الاستعدادات، لاستقبال الطلاب، في ظل تعاون وعقد بروتوكولات بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة وكيل الوزارة، محمد عبدالله، مع مديرية الأمن ومديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، كما تم تطهير وتعقيم اللجان.

واستعدت قطاعات الكنترولات برئاسة، فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وفرج رياض، رئيس شئون الطلبة والإمتحانات ومشرفي القطاعات، لتوزيع أوراق الأسئلة والإجابات وسط حراسة أمنية مشددة، بعد أن تم تسليم كل قطاع وإدارة أوراق الأسئلة والإجابات.