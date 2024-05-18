«أورايمو» تطلق تجربة ألعاب تفاعلية فى حدث Insomnia Egypt Gaming Festival

شاركت شركة أورايمو، العلامة التجارية المتخصصة في صناعة السماعات اللاسلكية TWS والساعات الذكية، بنجاح في Insomnia Egypt Gaming Festival، أكبر حدث للألعاب الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط. خلال مشاركتها في المعرض، قدمت الشركة جناحًا مميزًا نظم مجموعة من المسابقات والألعاب التفاعلية ووزعت هدايا قيمة على زوار الحدث.



تميزت مشاركة oraimo بتنظيم عدد من الألعاب التفاعلية التي أتيح للزوار من خلالها اختبار منتجات الشركة، وخاصة السماعات التي تتميز بخاصية عزل الضوضاء، مما سمح للاعبين بالانفصال عن العالم المحيط والانغماس في اللعب بلا توقف. بجانب ذلك، نظمت الشركة مسابقات يومية جذبت الزوار وقدمت لهم هدايا قيمة شملت سماعات ذكية عالية الجودة، وباور بانك قوي المواصفات، وساعات ذكية متطورة.



شهد جناح oraimo إقبالًا كبيرًا من زوار الحدث الذين اصطفوا بالطوابير لتجربة الإكسسوارات الذكية. وقد لاقت المنتجات استحسان الزوار الذين استمتعوا بالألعاب التفاعلية وتجربة السماعات والساعات الذكية الرائعة. بالإضافة إلى ذلك، وزعت الشركة هدايا تذكارية على جميع زوار الحدث، مما أضفى جوًا من المرح والحماس على المهرجان.



أكدت الشركة في بيانها أن مشاركتها في Insomnia Egypt Gaming Festival تعزز مكانتها في سوق الإكسسوارات الذكية في مصر. قدمت الشركة تجربة فريدة للاعبين وأبرزت منتجاتها ذات الجودة العالية والتكنولوجيا المتطورة، مساهمة في تقديم تجربة لعب متميزة والارتقاء باللعب إلى مستوى جديد.



وقالت oraimo أن كافة المنتجات التي اختبرها الزوار هي صناعة مصرية، أنتجتها الشركة في مصر بأيدي شباب مصريين. كما أعلنت الشركة عن خطتها لتقديم أول منتجات باور بانك مصنوعة في مصر في وقت لاحق من شهر مايو الجاري، في إطار خطتها للتوسع في المنتجات المحلية بالسوق المصرية.