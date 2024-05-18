«إي فاينانس» تعلن عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2024

أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (كود البورصة المصرية EFIH.CA) اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2024 المنتهي في 31 مارس، حيث أظهرت النتائج ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات والأرباح.

حققت المجموعة زيادة في الإيرادات بنسبة 49.6% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 1.1 مليار جنيه، مدفوعة بالأداء القوي لشركاتها التابعة. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 64.7% لتسجل 546.8 مليون جنيه، مع نمو هامش الأرباح التشغيلية إلى 47.6%.

كما سجل صافي الربح بعد حقوق الأقلية ارتفاعًا بنسبة 64.0% ليصل إلى 462.5 مليون جنيه، بفضل الأداء المتميز لشركة "إي فاينانس" التي تساهم بشكل كبير في إجمالي إيرادات المجموعة. ارتفعت إيرادات "إي فاينانس" بنسبة 43.8% لتبلغ حوالي مليار جنيه، وهو ما يمثل 89% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال الفترة، نتيجة للأداء القوي في قطاعات الحوسبة السحابية وإدارة المعاملات والحلول المتكاملة.

ومن بين الشركات التابعة، شهدت شركة "e-Cards" نموًا في إيراداتها بنسبة 116.8% لتصل إلى 53.6 مليون جنيه، بينما ارتفعت إيرادات "خالص" بنسبة 70.9% لتسجل 18.5 مليون جنيه، وحققت "إي نابل" إيرادات بلغت 19.1 مليون جنيه بزيادة سنوية 65.3%. أما "eAswaaq"، فقد حققت نموًا سنويًا بنسبة 382.4% لتصل إيراداتها إلى 30.1 مليون جنيه.

أوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، أن النتائج القوية للربع الأول تبشر بمواصلة النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة. وأضاف أن الإيرادات التي بلغت 1.1 مليار جنيه جاءت بفضل الأداء المتميز لشركة "إي فاينانس" واستثماراتها في قطاع الحوسبة السحابية ونمو إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة، مما يعكس الإقبال المتزايد على المدفوعات الرقمية في مصر.

وأشار سرحان إلى أن المجموعة مستمرة في تعزيز استثماراتها وخدماتها لتحقيق مزيد من النمو والابتكار في المستقبل.

