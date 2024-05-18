مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بالوادي الجديد

لقي شاب مصرعه فيما أصيب آخر في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة نقل بطريق " الخارجة – أسيوط" بمنطقة الكيلو 90 بالطريق أسفر عن وفاة علي محمود علي عبده، 20 عامًا، وإصابة محمد هدية حمدي، 27 عامًا، وجرى نقل جثة المتوفي والمصاب لمستشفى الخارجة التخصصي.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفى والمصاب لمستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.