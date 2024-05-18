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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير الأمن الإسرائيلي: جانتس مخادع كبير.. ورحلاته لواشنطن جزء صغير من مؤامراته

وزير الأمن الإسرائيلي
وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير
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قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، ليس إلا مخادعًا كبيرًا وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، أن رحلات بيني جانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته.

ووصف بن جفير لبيني جانتس، بالكاذب والمنافق، موضحًا بأنه من قدم مقترحات "للحريديم" بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسؤولية.

وعلي جانب آخر صرح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أن المتحكمين في إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن، كما أن جزء من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم دون النظر إلى أرواح المحتجزين، أو مصلحة بلدهم.. مضيفًا أنه إذا لم يلبي نتنياهو توقعاتنا، سينسحب الحزب من حكومة الائتلاف.

 

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