منتخب مصر للساق الواحدة يتعادل مع نيجيريا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا

تعادل منتخب مصر للساق الواحدة مع نيجيريا سلبيا بدون أهداف، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للساق الواحدة في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على استاد السلام .

وشهدت المباراة أداء قويا من جانب المنتخب المصري، وأكثر من فرصة محققة على مرمى المنتخب النيجيري قبل أن تتصدى دفاعات المنافس لها .

وافتتح البطولة اليوم الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الرياضية، نائبا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة، التى تقام خلال الفترة من 18 الى 27 مايو الجاري .

وشهد حفل الافتتاح باستاد السلام عرضا فنيا و فقرة غنائية للمطربة مريم الروينى، وحضر الافتتاح كلا من جورج شلاختنبرجر رئيس اللجنة الدولية لكرة القدم للساق الواحدة، وليونيل بينتو رئيس لجنة الساق الواحدة بالاتحاد الافريقى، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة ، شريف العريان امين عام اللجنة الأولمبية ، و الدكتور أشرف العجيلي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية و سارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة المركزية لبرامج الاتحادات النوعية، الدكتور عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية وسحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق اشرف لطفي القائم بأعمال رئيس نادي النصر والفنان اسماعيل فرغلي والفنان محمد خميس.

وتقام باقي مباريات البطولة على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن هي كلاً من جامبيا، سنغال، سيراليون ، الجزائر، كينيا، المغرب، بروندي،غانا، اوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

تضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبورندى، وتضم المجموعة الثانية ليبريا والمغرب واوغندا، والمجموعة الثالثة غانا ، كينيا، جامبيا، الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا، تنزانيا، سيراليون.

وفيما يلي جدول مباريات البطولة :

19 مايو

ليبريا واوغندا

كينيا والجزائر

أنجولا وسيراليون

غانا وجامبيا



20 مايو

المغرب وأوغندا

غانا والجزائر

تنزانيا وسيراليون

كينيا والجزائر

مصر وبورندى

21 مايو

الجزائر وجامبيا

بوروندي ونيجيريا

أنجولا وتنزانيا

كينيا وغانا

المغرب وليبيريا

وتحصل الفرق المشاركة على راحة يوم 22 مايو على أن تستأنف المنافسات فى اليوم التالى 23 مايو بخوض الأدوار التأهيلية.