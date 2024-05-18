«إل جى مصر» تكشف عن أحدث ابتكاراتها فى معرض HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO

تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة، كشفت شركة «إل جي مصر» عن أحدث ابتكاراتها في مجال أنظمة التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، خلال مشاركتها في معرض HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO. المعرض الذي يعقد في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، من 13 إلى 15 مايو 2024.

في جناحها بالمعرض، استعرضت «إل جي» أحدث إصداراتها وحلولها التكنولوجية في مجال تكييف الهواء والعزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد. قدمت الشركة مجموعة من المنتجات المبتكرة، بما في ذلك نظام وحدة المناولة الذي يُصنع محلياً في مصر للمرة الأولى، ونظام VRF Multi V المتميز، ومبرد الطرد المركزي الموفر للطاقة، ووحدات تكييف دكت المخفية.

وأكد حسام الدين منصور، المدير التنفيذي لقطاع التكييفات المركزية بشركة إل جي مصر، أهمية المعرض كأحد أقوى المعارض المتخصصة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعبّر عن فخر الشركة بمشاركتها الاستراتيجية في الدورة الثامنة للمعرض، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار خطط إل جي التوسعية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوافقها مع الأولويات الحالية للشركة.