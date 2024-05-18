نهائي دوري أبطال أفريقيا.. لاعبو الأهلي يتفقدون ملعب "رادس" قبل مواجهة الترجي

نفقد لاعبو فريق الأهلي والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر ارضية ملعب حمادي العقربي “رادس” قبل عملية الاحماء استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي تشكيل الأهلي الذي ‏يخوض مباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء اليوم على استاد حمادي العقربي برادس ‏في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

جاء تشكيل الأهلي الرسمي كما يأتي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

مقاعد البدلاء.. خرج عن تشكيل الأهلي:

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

أعلن البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق الترجي التونسي عن تشكيل فريق شيخ الأندية التونسية لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس، العاشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.



تشكيل الترجي التونسي:



حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: بن حمودة - ياسين مرياح - محمد الأمين توجاي - محمد بن على.

خط الوسط: غيلان الشعلالي، روجي اهولو، يان ساس.

خط الهجوم: حسام الدين غشة - رودريجو رودريجيز- حسام تقا.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب استاد القاهرة مباراة الإياب بين الأهلي والترجي السبت القادم الموافق 25 من مايو الجاري، للتعرف على البطل الجديد للقارة الإفريقية.

موعد عودة بعثة الأهلي من تونس بعد مواجهة الترجي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، تونس عقب مباراة الترجي التونسي مباشرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وتقرر مغادرة بعثة الأهلي عقب انتهاء مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث سيتم التوجه من ملعب المباراة إلى مطار قرطاج تونس الدولي، ومن ثم استقلال الطائرة والعودة إلى القاهرة.