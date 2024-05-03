السفير غانم صقر: زيارة أمير الكويت لمصر تعطي دفعة للعلاقات الثنائية بين البلدين

قال السفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت بالقاهرة، إنّ الزيارة الأخيرة لأمير الكويت للقاهرة من شأنها إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الحديث أثناء الزيارة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الخطوط العريضة التي سيكون عليها التعاون المستقبلي الثنائي.

وأضاف السفير الكويتي، في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك ملفات تم الحديث عنها في الشأن السياسي، وهناك توافق وتطابق في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يخص موضوع غزة، فنحن ندعم الحق الفلسطيني، كما تبذل مصر جهودها لوقف الاقتتال في قطاع غزة، ومازالت المساعدات الكويتية مستمرة لإخواننا في غزة".

وتابع: "هناك ملفات أخرى مثل التعليم والاقتصاد والاستثمار، وهناك ملفات تم الحديث عنها بخطوط عريضة، بانتظار عقد اللجنة المشتركة في القريب بعد تشكيل الحكومة الكويتية، ووجه أمير الكويت بالإسراع في انعقاد هذه اللجنة وإعطاء دفعة في كل المجالات مع الأشقاء في مصر".