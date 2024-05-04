إسرائيل تُطلع الولايات المتحدة على خطة لنقل سكان غزة قبل غزو رفح

أبلغ الجيش الإسرائيلي جماعات الإغاثة وإدارة بايدن بخطة للبدء في إخراج سكان غزة من رفح قبل الغزو، وفقًا لمسؤول أمريكي وشخصين آخرين مطلعين على الوضع تحدثوا لموقع بوليتيكو.

أبلغ الجيش الإسرائيلي الحكومة الأمريكية ومنظمات الإغاثة العاملة على الأرض مؤخرًا أنهم وضعوا خطة لنقل الناس من رفح، المركز الإنساني الرئيسي في القطاع، إلى المواصي، وهو شريط صغير من الأرض في الجنوب علي ساحل غزة. وأرسل الجيش الإسرائيلي خريطة للمنطقة لعمال الإغاثة هذا الأسبوع، وحصلت صحيفة بوليتيكو على نسخة منها.

حثت إدارة بايدن إسرائيل مرارا وتكرارا على تجنب غزو رفح ما لم تكن لديها خطة لحماية المدنيين الذين يحتمون هناك. وقال المصدران إن الجيش الإسرائيلي أبلغ منظمات الإغاثة أن غزو رفح سيمضي قدما "قريبا" لكنه لم يحدد موعدا محددا.

حذر المسؤول الأمريكي من أن هذه ليست الخطة “النهائية” من الجيش الإسرائيلي، بل هي “بعض من أحدث أفكارهم”. وقال مسؤول أمريكي ثان إن إدارة بايدن ليست على علم بأي غزو وشيك وإنها لا تزال تنتظر المزيد من التفاصيل من إسرائيل حول كيفية إخراج الناس من رفح بالضبط.

تم منح جميع الأشخاص عدم الكشف عن هويتهم لتفصيل التخطيط الداخلي الحساس. ولم يرد متحدث باسم البنتاجون على الفور على طلب للتعليق حول ما إذا كانت وزارة الدفاع قد تم إطلاعها على الخطة.

وبعد نشر هذه القصة، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لم تتلق خطة "شاملة" حول كيفية إجلاء سكان غزة من رفح. وبعد الضغط عليه للحصول على تفاصيل، رفض جان بيير الإجابة على أسئلة حول ما فهمته إدارة بايدن بالضبط حول التخطيط الإسرائيلي، لكنه أقر بأن البيت الأبيض أجرى عدة محادثات مع إسرائيل في الأيام الأخيرة، تطرق بعضها إلى موضوع رفح.

ويأتي هذا التخطيط في الوقت الذي يزور فيه مدير وكالة المخابرات المركزية ويليامز بيرنز القاهرة للقاء مسؤولين من مصر وقطر وإسرائيل لمحاولة وضع اللمسات الأخيرة على صفقة الرهائن. وكثفت إسرائيل وعودها باجتياح رفح وسط تلك المحادثات. وقالت إسرائيل إنها تريد اجتياح رفح من أجل القضاء على حماس في جنوب غزة.

إن العملية الإنسانية في رفح قوية، حيث تم بناؤها خلال الأشهر السبعة الماضية. تمتلك جميع منظمات الإغاثة العاملة في غزة تقريبًا منازل آمنة في رفح، وتتمتع بإمكانية الوصول بسهولة ومباشرة إلى مواقع التوزيع الخاصة بها. وقبل غزو رفح، بدأت مجموعات الإغاثة تحاول إنشاء دور ضيافة ومكاتب بديلة في أجزاء أخرى من جنوب غزة.

أبلغت إسرائيل حماس أن أمامها أسبوعًا للموافقة على صفقة الرهائن، وإلا فإنها ستبدأ عمليتها العسكرية في رفح، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال صباح الجمعة.

وقالت فلور حسن ناحوم، المبعوثة الإسرائيلية الخاصة للشؤون الخارجية، لصحيفة بوليتيكو: “الجنود في انتظار المكالمات”، مضيفة أنه تمت الموافقة على الخطط. ولم تحدد جدولا زمنيا لبداية الغزو.

وقالت: "إذا كنا سندخل، فربما يكون هذا هو الشيء الوحيد الذي سيدفع حماس إلى التوقيع على وقف مؤقت لإطلاق النار وإعادة بعض الرهائن لدينا". “سوف نذهب إلى رفح – علينا أن نفعل ذلك في مرحلة ما لأن آخر خمس كتائب من حماس موجودة هناك.