«صلت الفجر وقطعتها».. اعترافات مثيرة لقاتلة عجوز الفيوم من أجل سرقتها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في أقل من 24 ساعة من حل لغز العثور أشلاء عجوز داخل جوال وملقاة بمدخل إحدى قرى المحافظة، حيث كشفت تحريات مباحث مركز شرطة إبشواي والتي أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة، وقادها الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، أن جريمة قتل سيدة وتقطيعها يعود إلى سرقة مصوغات ذهبية.

وكشفت كاميرات المراقبة قيام ربة منزل تُدعى "و. م 54 عاما" أرملة ولديها ابن واحد استغلت عدم وجوده في المنزل متسللة إلى منزل الضحية وخروجها بعد فترة من الزمن حاملة جوال ( شوال ) وبالمعاينة تبين سرقة قرطها الذهبي.

وبتضييق الخناق على المتهمة أمام الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي اعترفت بقتل العجوز جارتها بعد أن قامت بأداء صلاة الفجر ثم ذهبت إلى منزل الضحية، وقامت باستدراجها إلى منزلها وسرق قرطها الذهبي وتقطيعها ووضعتها في جوال "شوال" للتخلص منها بإلقائها عند مدخل القرية.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إبشواي، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغا من أهالي قرية عبود بمركز أبشواي، بالعثور علي أشلاء جثة لسيدة بمدخل قرية الجيلاني.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث بقيادة الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين وجود أشلاء لجثة سيدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حررت الجهات الأمنية محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.