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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مدرب الجونة: مباراة الأهلي صعبة ونمتلك خبرة اللعب مع الكبار

مدرب الجونة
مدرب الجونة
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كشف علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عن صعوبة لقاء الأهلي غدا فى مسابقة الدوري علي استاد القاهرة الدولي.
واضاف مدرب الجونة فى تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز أن فريقه يمتلك خبرة اللعب مع الكبار. 


واكد عبد العال ان نتائج فريق الجونة مع الأندية الكبيرة هذا الموسم جيدة حيث تعادلنا فى الدور الأول مع الأهلي وحققنا فوزا غالياً علي الزمالك. 


واختتم مدرب الجونة نسعي لعمل مباراة قوية أمام الأهلي والخروج بنتيجة إيجابية 
ويحتل فريق الجونة قبل مواجهة الأهلي المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد  28 نقطة.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024. 
ويرغب المارد الأحمر في تحقيق فوز جديد في المسابقة المحلية قبل مواجهة نادي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ينافس الأحمر على اللقب للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في أخر ثمانِ سنوات.

وتقام المباراة بين الأهلي والجونة على استاد القاهرة الدولى غدا  السبت الموافق 4 من شهر مايو الجاري حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة .
 

مدرب الجونة الأهلى خبرة اللعب مع الكبار علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة احمد محمدي