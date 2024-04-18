وكيل تعليم مطروح يتابع التقييم المركزي لمسابقة “المعلمة الفعالة” لمرحلة رياض الأطفال

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، فعاليات التقييم المركزي لمسابقة المعلمة الفعالة والتي نظمها توجيه عام رياض الأطفال، بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، ونعمة بسيوني موجه عام رياض الأطفال، ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية.

وتابع وكيل الوزارة خلال التقييم أهم الأنشطة التي قامت بها المعلمات الفائزات بالمركز الأول على مستوي الإدارات التعليمية في مسابقة المعلمة الفعالة، والتي تناولت دور معلمة رياض الأطفال في رفع وعي طفل الروضة بمفهوم ريادة الأعمال.

وأكد شحاته أن مسابقة المعلمة الفعالة هذا العام تناولت دور معلمات الروضة في الاهتمام بروح الطفل الريادية من خلال تشجيع ودعم أفكار وطموحات الطفل وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة؛ بحيث تكون داعمة ومحفزة للإبداع ومشجعة للابتكار وتعويد الطفل على الادخار وفن التسوق والتعاون مع الآخرين.

وكيل “تعليم مطروح” يتابع التقييم المركزي لمسابقة “المعلمة الفعالة”

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