شهداء وجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا وسط غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عدة شهداء ارتقوا، بينما أصيب عدد من المواطنين في استهداف طيران الاحتلال منزلا في شارع الجلاء.

وأضافت "وفا" أن عملية انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام المنزل لا زالت مستمرة.



وفي وقت سابق من اليوم، أصيب فلسطينيا، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب، خلال مداهمتها بلدة يطا جنوب الخليل.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.