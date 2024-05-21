ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الليلة.. أبطال وصناع فيلم "بنقدر ظروفك" يحتفلون بالعرض الخاص

بنقدر ظروفك
بنقدر ظروفك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يحتفل صناع وأبطال فيلم “بنقدر ظروفك” بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، بالعرض الخاص اليوم الثلاثاء، بإحدى السينمات الكبرى وذلك استعدادا لطرحه بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي والعالم
فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم وتدور قصته حول صمود الحب أمام الفقر ومصاعب الحياة فهل يستطيع " حسن" و"ملك" التصدي لتقلبات ومؤامرات البشر.

العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك ابطال فيلم بنقدر ظروفك الفنان أحمد الفيشاوي