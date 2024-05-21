الليلة.. أبطال وصناع فيلم "بنقدر ظروفك" يحتفلون بالعرض الخاص

يحتفل صناع وأبطال فيلم “بنقدر ظروفك” بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، بالعرض الخاص اليوم الثلاثاء، بإحدى السينمات الكبرى وذلك استعدادا لطرحه بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي والعالم

فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم وتدور قصته حول صمود الحب أمام الفقر ومصاعب الحياة فهل يستطيع " حسن" و"ملك" التصدي لتقلبات ومؤامرات البشر.