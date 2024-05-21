الشهادة الإعدادية 2024.. وكيل تعليم مطروح يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ترجمة امتحان العلوم

وجه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ترجمة امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 /2024، وذلك بعد تلقي غرفة العمليات شكوى من أحد أولياء الأمور بوجود ترجمة خاطئة فى الامتحان.

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة العلمين

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لإدارة العلمين التعليمية شرق المحافظة، حيث تابع انتظام العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية في يومها الرابع، واطمأن على توافر الأجواء المناسبة، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة العلوم فترة واحدة لمدة ساعتين فقط.

و خلال جولته المفاجئة أصدر وكيل الوزارة تعليماته إلى رئيس لجنة الإدارة بالمديرية باستبعاد رئيس لجنة العلمين الإعدادية لعدم انضباط اللجنة.

وكيل تعليم مطروح: امتحان العلوم في مستوى الطالب ومطابق للوزن النسبي للورقة الامتحانية

وأكد وكيل الوزارة إن امتحان العلوم جاء في مستوى الطالب والورقة الامتحانية طباعتها جيدة ومطابقة للوزن النسبي والمواصفات الفنية.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت أمس السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

الشهادة الإعدادية 2024.. وكيل تعليم مطروح يستبعد رئيس لجنة العلمين لعدم الانضباط

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية

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