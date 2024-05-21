تعرف على شروط مسابقتي المقال النقدي والدراسة النظرية بمهرجان المسرح المصري في دورته الـ 17

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 17 برئاسة الفنان محمد رياض وإدارة الفنان باسر صادق، شروط المشاركة في مسابقتي: "المقال النقدي التطبيقي" و"الدراسة النظرية" والتي تبدأ من اليوم الثلاثاء 21 مايو الجاري، وتستمر حتي يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.

جاءت شروط مسابقة المقال النقدي التطبيقي، كالتالي : يشترط أن يكون المقال قد نُشر فى الفترة ما بين 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 فى إحدى الجرائد الورقية أو الإلكترونية وأن يتكون من 1500 إلى 2000 كلمة ويتم تحرير استمارة الاشتراك عبر موقع المهرجان وصفحته الرسمية علي السوشيال ميديا ، وهذا لينك المشاركة :

https://forms.gle/CT1KeC1vHC9R4C3J6

أما عن شروط مسابقة الدراسة النظرية «البحثية»، فمن أهم شروطها: أن تتكون الدراسة بحد أدنى من 10000 كلمة، وألا تكون قد نُشرت من قبل، وألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أى درجة علمية أو ترقية أو فازت فى أى مسابقة من قبل، ويتم تحرير استمارة الاشتراك عبر موقع المهرجان وصفحته الرسمية علي السوشيال ميديا ، وهذا لينك المشاركة:

https://forms.gle/8bUzw8RSmtVHhEy38

يستهدف المهرجان القومي للمسرح المصري عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.