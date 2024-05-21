الخارجية الأردنية: الوضع في قطاع غزة كارثي

أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، واصفا الوضع في غزة بالكارثي، مشددا على أن السلام لن يتحقق الا عبر بحل الدولتين.

وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، أن الأردن مستمر بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ولن تثنيه الهجمات الإرهابية من إيصال المساعدات لغزة والضفة الغربية.

وقال الصفدي: إن الضفة الغربية تعاني من إجراءات لا شرعية من قبل الاحتلال الاسرائيلي، حيث إنّ الحصار الاقتصادي الذي تواجهه الضفة الغربية ينعكس بشكل سلبي على تحرك السلطة الفلسطينية بتوفير الخدمات والمصاريف للفلسطينيين العاملين بها وغيرهم، وفقا لوكالة عمون.

وأضاف الصفدي: أن الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

وأكد الصفدي ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

من جانبه أثنى وزير الخارجية السويدي، على القيادة الأردنية وعملها الإنساني والسياسي بشأن الأزمة في قطاع غزة، مؤكدا أن السويد والاتحاد الأوروبي ملتزمان بالعمل لإحلال السلام ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وشدد بيلستروم على ضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية والانسانية.