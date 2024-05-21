"لجنة لفحص فرامل السيارة".. النيابة تحقق في غرق ميكروباص بمعدية أبو غالب بالجيزة

عاين فريق من النيابة العامة موقع حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب بمركز شرطة منشأة القناطر، وذلك للوقوف علي أسبابه، وتجرى عمليات التحريات من قبل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، كما تجري جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال شهود العيان في الحادث، وفحص خط سير الميكروباص، والاستماع إلى أقوال عمال المعدية بشأن مشاجرة سائق الميكروباص معهم قبل التحرك، كما جري انتداب لجنة هندسية من المرور لفحص السيارة وفحص الفرامل.

ضحايا معدية أبو غالب

وأكدت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، تمركز 8 سيارات في موقع البلاغ، مشيرة إلى أنه في حصيلة أولية تم التعامل مع 9 مصابين، نقل 3 منهم إلى مستشفيات الشيخ زايد المركزي ووردان المركزي وأسعف 6 في موقع الحادث، كما تم نقل 6 وفيات وماتزال أعمال الانقاذ الطبي جارية وجاري المتابعة.

وفي ذات السياق تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات أمنية مكثفة لسرعة ضبط سائق السيارة الميكروباص المنكوبة، والتي سقطت من معدية بالرياح البحيري بقرية أبو غالب وعلى متنها عدد كبير من الفتيات كانوا متوجهين لعملهم من محافظة المنوفية.



وكشفت التحريات الأولية أن السائق تشاجر مع أحد الأشخاص وترك السيارة دون التأكد من سلامة الفرامل، والتي كان بها عطلا فوقعت الكارثة وسق لا الميكروباص بمياه الرياح البحيري.

وكانت قد نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في انتشال 10 فتيات على قيد الحياة عقب سقوط سيارة ميكروباص داخل مياه الرياح البحيري تقل فتيات عمال بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط ميكروباص من معدية بالرياح البحيري بقرية أبو غالب بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين سقوط ميكروباص يقل عمال فتيات أصل إقامتهم محافظة المنوفية وجرى انتشال 10 فتيات على قيد الحياة، وجار العمل على انتشال الباقين مع استمرار عمليات البحث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.