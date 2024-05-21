جامعة أسيوط تستعرض إنجازاتها البحثية ونشاطها الدولي الواسع مع طلاب الوفد الروسى

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً مقدماً من الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ بشإن استقباله للوفد الطلابي الروسي من جامعة بيتاجورسك الروسية الزائر لجامعة أسيوط؛ لاطلاعهم على مراحل التطور العلمي والبحثي لجامعة أسيوط، وأوجه تميزها العلمي فى مجال النشر الدولي، وذلك بحضور الدكتور عاطف النقيب المشرف على مركز تعليم اللغة الروسية، ومنسق العلاقات بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى؛ أن جامعة أسيوط تحظى بعلاقات بحثية وعلمية مع العديد من الجامعات الروسية فى العديد من التخصصات العلمية؛ من خلال برامج التبادل الطلابي، والمهام العلمية والمنح والبعثات الدراسية، مشيراً فى الإطار ذاته؛ أن إدارة الجامعة تحرص على تعزيز اوجه التعاون القائم مع مختلف الجامعات على مستوى العالم؛ وذلك يأتى فى إطار خطتها لزيادة اعداد الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة أسيوط؛ من خلال التركيز على اوجه التميز العلمي والتعليمي والبحثي للجامعة وآلياتها للاستمرار فى هذا التميز.

وتضمن التقرير؛ تقديم الدكتور جمال بدر -خلال لقاؤه بالوفد الطلابي الروسي- لمحة عن التميز البحثي لجامعة أسيوط، وكلياتها، وعملها المستمر في تأهيل الكوادر العلمية والبحثية، مستعرضاً جهود الجامعة فى مجال النشر الدولي؛ حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة دولياً من قَبل باحثي الجامعة (٢٣٢٠) بحث خلال عام ٢٠٢٣؛ والنسبة الأكبر منها تم نشرها فى مجلات المربع الذهبي(Q1 وQ2)، مؤكداً أن ذلك أسهم فى تضاعف أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة أسيوط فى مرحلة الدراسات العليا إلى ما يقرب من (٥٥٠٠)طالب هذا العام.

كما كشف الدكتور جمال بدر خلال اللقاء؛ عن حجم التعاون الدولي الكبير الذى حققته جامعة أسيوط مع مختلف الجامعات على مستوى العالم، فى العديد من التخصصات البحثية، من خلال إبرام اتفاقيات التعاون المشترك مع كبري المؤسسات الجامعية دولياً وعالمياً، الأمر الذى انعكس فى زيادة أوجه التبادل العلمي والأكاديمى والبحثى بين الجامعة وهذه المؤسسات.



وأكد الدكتور جمال بدر؛ حرص إدارة الجامعة، واهتمامها بإنشاء مراكز لتعليم اللغات المختلفة، مثل مركز اللغة الروسية، ومركز اللغة الفرنسية، ومركز اللغة الإنجليزية؛ وذلك جاء انطلاقاً من إدركها لقيمة تعلم واتقان اللغات الأخرى ودورها تحقيق الانفتاح على الثقافات المختلفة، تعزز من فرص العمل المحلية والعالمية للخريجين، لافتاً إلى اهتمام إدارة الجامعة باستحداث العديد من البرامج الدراسية؛ التى تواكب التكنولوجيا الحديثة، وتسهم فى إعداد الخريجين لوظائف المستقبل.

