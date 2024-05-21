تأهل مشروع "هنية" لطلاب جامعة حلوان لمسابقة "جائزة هالت" النهائية

تأهل مشروع "هنية" (hanyya) للسفر والمشاركة في التصفيات النهائية لمسابقة"جائزة هالت" لريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وذلك بعد فوزه في تصفيات المسابقة على مستوى مصر، والتي جرت بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، حيث شارك مشروع "هنية" (hanyya)، ومشروع "جرين هارفست" (Green harvest) اللذان تم ترشيحهما من برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية، مع الفرق الأخرى المنافسة من الجامعات المصرية.

شهدت تصفيات المسابقة تكريم الطلاب المشاركين في مشروعي "هنية" (Hanaya)، و "جرين هارفست" (Green Harvest) من قبل صندوق دعم المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى.كما تم تكريم يوسف عبد المجيد الطالب ببرنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي ومنسق المسابقة بجامعه حلوان الأهلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية دعمه الكامل لطلاب الجامعة، وتشجيعهم للمشاركة بأفكارهم البناءة لخدمة المجتمع، وأعرب عن سعادته بمستوى طلاب جامعة حلوان الأهلية، متمنيا لهم التوفيق في المسابقة النهائية.

حضر التكريم الدكتوره هدى عبد الحميد أستاذ الاقتصاد ومنسق برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية، والدكتوره هبة شاكر مدرس المحاسبة بالكلية.

ويهدف مشروع "هنية" إلى تقديم طعام صحي منزلي من اختيار المستخدم عن طريق تطبيق إلكتروني، يستهدف الفئات العاملة والطلبة المغتربين، وكبار السن، الذين قد يلجأون إلى الطعام السريع غير الصحي، مع مراعاة تغليف الأطعمة بمواد صديقة للبيئة، وتحقيق ٧ نقاط من معايير التنمية المستدامة.

يذكر أن مسابقة "جائزة هالت" Hult prize من أكبر المسابقات العالمية التى تقام سنويا، وتقوم بحشد أفكار طلاب الجامعات لحل قضية مجتمعية ملحة، وتقدم جائزتها التي تقدر قيمتها بمليون دولار كرأس مال أولي لمساعدة الفريق الفائز في إطلاق مشروعه .