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الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ميناء القاهرة: تطوير بعض خدمات المسافرين بمبنى 1

مطار القاهرة
مطار القاهرة
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انتهت شركة ميناء القاهرة الجوى، خلال الفترة الماضية من بعض أعمال التطوير بالمطار ومنها؛ تشغيل منطقة الخدمات بمبنى الركاب رقم "١ "  بمطار القاهرة الدولي بعد تطويرها، وذلك للإرتقاء بمستوى  وجودة الخدمات المقدمة للركاب، حيث تم تشغيل عدد من المطاعم بمنطقة الترانزيت العلوى بعد إعادة تطويرها واستثمارها من قِبل شركات لها علامات تجارية دولية مما يعزز من تقديم أعلى جودة من مستويات الخدمة وبما يحقق أعلى معدلات التميز لإرضاء جميع متطلبات العملاء المسافرين من وإلى المطار .

وذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى نحو الاهتمام بتطوير ورفع جودة الخدمات المقدمة للركاب عبر مطار القاهرة الدولي كونه بوابة مصر الأولى وأفريقيا أمام جميع المسافرين والقادمين من مختلف أنحاء العالم

جدير بالذكر أن مطار القاهرة الدولي حقق خلال العام الماضي ٢٠٢٣  أعلى معدلات التشغيل وزيادة في أعداد الركاب حيث حقق المطار رقمًا قياسيًا في حركة الركاب والطائرات؛ حيث بلغت حركة الركاب في السفر والوصول مايقرب من ٢٦ مليون راكب على متن ١٩٨ ألف رحلة جوية وهو أعلى معدل تحقق لأول مرة منذ تاريخ مطار القاهرة الدولي.

القاهرة الدولي بمطار القاهرة الدولى شركة ميناء القاهرة الجوي المطاعم بمنطقة الترانزيت وزارة الطيران المدني