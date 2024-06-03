عضو مجلس الشيوخ: استقالة الحكومة فرصة لتجديد شبابها

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن استقالة الحكومة أمر متوقع، ويصب في تنشيط العمل الحكومي وتطويره وفقا للمستجدات الجديدة، ومن الصدف أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي يتم عليه 6 سنوات حيث تم تكليفه أول مرة في 7 يونيو 2018.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الحكومة لها ما لها وعليها ما عليها ولكنها واجهت تحديات ضخمة وظروف صعبة بداية من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، وما أعقب هذه الأمور من ارتفاع الأسعار العالمية وهو ما انعكس على مصر بشكل أو بآخر.

وتابع أن ذلك فرصة أن تجدد الحكومة شبابها وتزيد عدد نواب الوزراء وهي التجربة التي بدأها الرئيس السيسي من فترة سواء نواب الوزراء أو المحافظين، خاصة أن هناك عدد من الوزراء يكاد يكون وصل إلى حد العشر سنوات أو أقل قليلا.

واستطرد أن خطاب تكليف الرئيس يكون واضحا، وفيه يطالب بمنح فرص للقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم والصحة والوزارات الخدمية، مؤكدا أن هذه الحكومة يحسب لها أنها ستجدد دماءها في وقت استطاعت خلاله الفترة الماضية أن تضبط السوق بشكل أو بآخر.