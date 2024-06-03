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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

من هنا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة دمياط
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يُمكن لطلاب محافظة دمياط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، من خلال رقم الجلوس، للاطلاع على النتيجة اضغط هنا.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اعتمدت نتيجة الصف الثالث الإعدادي العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع من العام الدراسى 2024/2023، اليوم الاثنين، وذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

حيث تقدم لامتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 31912 طالب وطالبة،  حضر ٣١٣٧٧ طالب، نجح منهم 266936 طالب بمعدلات نجاح بلغت 85.8 % ، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى 532 طالب وطالبة حضر 503 طالب ونجح 439 طالب ، بنسبة نجاح 87.2 % وبنسب نجاح 100% لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

وتقدمت محافظ دمياط، بأصدق التهانى لأبنائها وبناتها من الطلاب الأوائل، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

كما حرصت محافظ دمياط على التواصل تليفونياً مع الطالبة مى محمد الجيوشى بمدرسة منارة بدر الخاصة بإدارة فارسكور التعليمية الحاصلة على المركز الأول والطالب عمر تامر النحاس بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية الحاصل على المركز الثاني، والطالبة نورسين احمد دره بمدرسة جنة الأطفال الخاصة بإدارة دمياط الحاصلة على المركز الثالث ، حيث قدمت التهنئة لهم لتفوقهم داعيةً الله أن يحفظهم كما اعربت خالص امنياتها لهم بدوام التوفيق.

وفي سياق متصل تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي  للاطمئنان علي انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات.

وأكد "غريب" ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح طلاب نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى وكيل الوزارة، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

ونستعرض معكم في موقع البوابة نيوز، توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، وهي كالتالي:

  • اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة.
  • الدراسات الاجتماعية 20 درجة.
  • الرياضيات 30 درجة.
  • العلوم 20 درجة.
  • والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024

وإليكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

  • اللغة العربية 80 درجة.
  • اللغة الإنجليزية 60 درجة.
  • الدراسات الاجتماعية 40 درجة.
  • الرياضيات 60 درجة.
  • العلوم 40 درجة.
  • المجموع الكلي 280 درجة.
  • التربية الدينية 40 درجة - لا تضاف للمجموع.
  • التربية الفنية 20 - لا تضاف للمجموع.
  • الحاسب الآلي 20 درجة - لا تضاف للمجموع.

وتهنئ  البوابة نيوز جميع الطلاب الناجحين، وتتمنى لهم التوفيق في المراحل القادمة من دراستهم.

لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة دمياط اضغط هنا

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