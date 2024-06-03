روساتوم تعرض أحدث التطورات في تكنولوجيا الرعاية الصحية بالمؤتمر الطبي الإفريقي بالقاهرة

تشارك روساتوم الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والمسؤوله عن انشاء محطه الضبعه النووية في معرض Health Excon" والذي يعد منصة مناسبة لعرض أحدث التطورات في تكنولوجيا الرعاية الصحية. ويعد المعرض حجر الزاوية لتعزيز الشراكات، وعرض الابتكارات الطبية، ودفع المناقشات حول التحديات والفرص في قطاع الرعاية الصحية المصري والأفريقي.

وكان قد شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأكبر "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية - مركز مصر للمعارض بالقاهرة وهو الحدث السنوي الأكبر بمجال الصحة على مستوى أفريقيا الذي يستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي على مستوى القارة الأفريقية

يقول مراد اصلانوف مدير المكتب الاقليمي لروساتوم في مصر: "يعد معرض Africa Health Excon فرصة رائعة للمتخصصين في هذا المجال للتفاعل مع أحدث التطورات في تكنولوجيا الرعاية الصحية. وتفخر روساتوم بأن تكون في طليعة هذا الحدث المتميز على مدار الثلاث سنوات الماضية؛ ويمكنني أن أؤكد أن مشاركة روساتوم في هذا المعرض كل عام كان جديرا بالملاحظة، مما يؤكد التزامنا المستمر بالتعاون واستعدادنا لتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية المصري".

بالإضافة إلى عرض تقنياتها المتطورة، سينضم إلى روساتوم متخصصون من المركز الروسي للبحوث الطبية الذي يحمل اسم V.A. Almazov ، والمركز الروسي للبحوث الطبية ل AGP الذي يحمل اسم V.I. Kulakov. سيستعرض المتحدثون منتجات روساتوم ويعرضون حلولها التي تهدف إلى تعزيز القدرات التكنولوجية للبلدان الأفريقية، وتحسين توافر البنية التحتية الطبية، وتعزيز التقنيات والمعدات وطرق العلاج الأساسية.

يعد معرض ومؤتمر Africa Health Excon حدثا سنويا يعقد في القاهرة، ويوفر منصة مهمة لمتخصصي الرعاية الصحية للتواصل والمشاركة وتبادل المعرفة حول تحديات الرعاية الصحية الحالية والناشئة في إفريقيا. يغطي الحدث هذا العام ما يقرب من 60000 متر مربع ويرحب بأكثر من 500 عارض، وهو فرصة مهمة للعاملين في صناعة الرعاية الصحية، وشركات المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية للتعرف على إمكانات الاستثمار في إفريقيا، وضمان الوصول العادل للتكنولوجيا الصحية، واحتضان الابتكار الصحي والتجارة في إفريقيا. جدير بالذكر أن المؤتمر جمع وفي العام الماضي أكثر من 39,964 متخصصا في الرعاية الصحية والتجارة من 113 دولة.