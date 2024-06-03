«التعمير العربية» تتعاقد مع «Swiss-Belhotel International» لتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع «Swiss-Belresidences Rivan» بمنطقة R7

الإثنين 03/يونيو/2024 - 01:56 م

وقعت شركة «التعمير العربية» الرائدة عالميا في مجال التطوير العقاري عقد شراكة مع مجموعة Swiss-Belhotel International العلامة التجارية العالمية الرائدة في إدارة المجتمعات الفندقية، للإشراف على تنفيذ وتصميم مشروع Swiss-Belresidences Rivan الفندقي الفاخر في العاصمة الإدارية الجديدة.

تم توقيع عقد الشراكة بحضور كلا من المهندس مرزوق منصوررئيس مجلس إدارة شركة التعمير العربية، والمهندس سالم السديس الشريك السعودي بالشركة والسيدLaurent vice president-EMEA الرئيس التنفيذي لشركة Swiss-Belhotel International بالشرق الأوسط والقارة الإفريقية، حيث تعتمد شركة التعمير العربية على أفضل الاستشاريين حول العالم لضمان أعلى معايير الجودة والتصميم في مشروعاتها، في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف وضع مشروع <<Swiss-Belresidences Rivan>> على خارطة المشروعات العقارية العالمية ذات الصبغة الفندقية في التصميمات المبتكرة، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتوفير المزيد من فرص العمل.

يُعد مشروع Swiss-Belresidences Rivan أحد أهم المشروعات العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقةR7 على مساحة 16 فدانًا ويضم 15 عمارة سكنية أعلى كلًا منها «Club House» تم تصميمه بشكل مبتكر، يضم حمام سباحة وجيم وسباه وجاكوزي.

يضم مشروع Swiss-Belresidences Rivan حوالي 500 وحدة سكنية فندقية يتم تنفيذها في المرحلة الثالثة، وقد تم الانتهاء من ٧٥٪ من أعمال إنشاءات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من مشروع ريفان، حيث بدأ تسليم الوحدات للحاجزين ويجري العمل حاليًا على استكمال التشطيبات التي راعت الشركة فيها أن يتم الاستعانة بأفضل الشركات العالمية مثل شركة سامسونج التي ستقوم بتنفيذ أعمال التكييفات المركزية، وشركة ديورا فيت لتوفير أطقم الحمامات التي توفر استخدام المياه وغيرها.

تقدم شركة Swiss-Belhotel Iinternationl خدمات تطوير وإدارةمتخصصة ومتميزة للفنادق والمنتجعات والشقق الخدمية، وتضممحفظتها العقارية أكثر من 135 فندقاً ومنتجعاً ومشروعاً فيالصين وإندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها.

تمتلك الشركة مكاتب استراتيجية في هونغ كونغ ونيوزيلنداوأستراليا وآسيا والشرق الأوسط. تتميز الشركة بمزيجها الفريدمن الضيافة السويسرية والخدمة المستوحاة من آسيا، وتحمل كلمنشأة العلامة التجارية لشركةSwiss-Belhotel Internationalمما يرمز إلى الجودة والالتزام بالقيمة. ما يعكس فلسفة الشركة المبنية على "الشغف والاحترافية"، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لشركة التعمير العربية في Swiss-Belresidences Rivan.

يتميز المشروع بتصميمه الفاخر وتشطيباته الراقية، حيث يضم وحدات سكنية فندقية تبدأ من استوديو وغرفة نوم، مع خدمات فندقية متكاملة، كما يضم المشروع مول تجاري طبي إداري يلبي جميع الخدمات للسكان، على مساحة ٤٢٠٠ متر مربع مكون من 4 أدوار تضم العديد من المحال التجارية والبراندات العالمية والعيادات الطبية في كل التخصصات فضلا عن مكاتب إدارية متميزة تقدمها شركة Swiss-Belhotel International العالمية، مما يجعله وجهة مثالية للسائحين والباحثين عن تجربة سكنية فاخرة، والتي تتشابه مع النموذج السويسري.

أكد المهندس مرزوق منصور رئيس مجلس إدارة شركة التعمير العربية أن شركة التعمير العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بجودة البناء والتشطيبات، حيث تحرص على استخدام أفضل المواد وأحدث التقنيات في تشييد Swiss-Belresidences Rivan كما تُولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم خدمات متميزة لعملائها، من خلال التعاقد مع شركات عالمية رائدة في مجال الخدمات الفندقية.

أشار المهندس مرزوق منصور إلى أن شركة التعمير العربية تعمل على تعزيز مكانتها في السوق من خلال إبرام الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة، وقد وقعت الشركة مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية متخصصة في مجال إدارة المباني، بهدف تقديم خدمات متميزة لعملاء Swiss-Belresidences Rivan.

أكد مرزوق أن شركة التعمير العربية تلتزم بتسليم مشاريعها في المواعيد المحددة، فقد انتهت الشركة من 75% من أعمال البناء في المرحلة الأولى والثانية من مشروعها وجاري بدء تسليم الوحدات للمرحلة الأولى من مشروع Swiss-Belresidences Rivan.

أعرب المهندس سالم السديس، الشريك السعودي بشركة التعمير، عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة مع Swiss-Belhotel International مؤكدًا أن الشركة تلتزم بالعمل على إثراء المشهد العمراني من خلال مشروعات شركة التعمير العربية في مصر بما يضعها على خريطة السياحة العالمية ويعزز من مكانتها التي تستحقها.

قال المهندس سالم السديس نحرص في شركة التعمير العربية على توفير وحدات سكنية مبتكرة ومصممة بأفضل المعايير العالمية ونعمل على إيجاد حلول سكنية غير مسبوقة تلبي احتياجات عملائنا مشيرًا أن الشراكة مع Swiss-Belhotel International ستساعدنا في تحقيق هذا الهدف وتمكننا من وضع Swiss-Belresidences Rivan على الخارطة السكنية الفندقية الفريدة من نوعها.

أكد السديس أن السوق العقاري المصري واعد والإصلاحات والحوافز التي قامت بها الحكومة المصرية تشجعنا على مزيد من التوسعات وضخ الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ويدفعنا لمزيد من الابتكار في مشروعاتنا المرتقبة ليس فقط بغرض التميز ولكن لتكون نموذجًا يحتذى به في الإنشاء والتصميم وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها العملاء.

جدير بالذكر:

• تأسست شركة التعمير العربية باستثمارات سعودية مصرية، وتعمل في السعودية، ومصر، والبحرين، ودبي.

• أكبر استثمارات الشركة توجد في السعودية، حيث تعمل مع كبرى الشركات السعودية للتطوير العقاري مثل شركة روشنالتي تقوم بتنفيذ مشروع يضم نحو 1400 فيلا في واجهةالرياض.

• تملك التعمير العربية استثمارات في قطاع الاتصالات، وفي القطاع الزراعي، حيث تدير مزارع نخيل وتصدّر التمور للخارج.

• في القطاع الصناعي، تمتلك الشركة مصنع كرتون ينتج أصناف عالية الجودة تُستخدم في تغليف الفواكه للتصديرومصانع للأخشاب والزجاج.

• تُساهم مشاريع شركة التعمير العربية في تعزيز النمو في السوق العقاري السعودي، حيث تُقدم هذه المشاريع خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

• تُؤكد الشركة على التزامها بمواصلة تطوير مشاريع عقارية مميزة تُساهم في إثراء المشهد العمراني في المملكة العربية السعودية.