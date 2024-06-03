مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع خطة التنمية الاجتماعية 2024/2025

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، المنعقدة بالعاصمة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا، على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى،2025/24.

وتضمن المشروع القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالى والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمارالقومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون كما وافق علي مشروع قانون بشان موازنة 59 من الهيئات الاقتصادية وكذلك الملاحق المتعلقة بها.

وكان المجلس قد وافق نهائيا علي على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025 حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس التقرير العام إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشإنه، وكذلك والملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الاتهاء منه.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية حيث قال إن نسبة الضرائب فى إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عام.

وتابع: “لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، نستهدف زيادة حجم الانتاج الزراعى والصناعى والاستثمارات، وهى التى تدر علينا ضرائب فى الايرادات”.